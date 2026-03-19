Abrieron la convocatoria al programa de formación laboral para jóvenes de CCU

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La Fundación Pescar Argentina, la compañía cervecera local CCU, y el Municipio de Luján convocan a participar del programa gratuito de formación para el empleo orientado en reposición, merchandiser, atención al cliente y ventas.

Está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, que a lo largo de seis meses tendrán la posibilidad de adquirir herramientas claves para potenciar su futuro laboral.

Con una modalidad semipresencial, el curso se llevará a cabo de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Las personas interesadas, deberán preinscribirse en el siguiente enlace: https://forms.pescar.org.ar/preinscripcion/369d57df-afb6-4f3e-9106-c2d50934be0a.

Cabe destacar que las entrevistas se acordarán vía mail, por lo que las y los interesados deberán revisar su correo electrónico, incluso la carpeta de spam o correo no deseado.

En 2025, la primera edición del programa formó a 36 jóvenes de Mendoza y Luján, de los cuales el 80% ya consiguió empleo formal.

-Acerca de CCU Argentina:-

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Blue Moon,Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2022 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza.

Fundación Pescar

Es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es formar a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica para que puedan insertarse en el mundo del trabajo y construir un proyecto de vida sostenible a lo largo del tiempo.

Promueven e implementan diversos programas de formación en habilidades socioemocionales, técnico-profesionales y tecnológicas, acompañando la trayectoria educativa y laboral de nuestros beneficiarios.

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026