Abren las inscripciones para los nuevos cursos sobre Manipulación de Alimentos
Capacitación
Con cupos limitados.
El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las nuevas fechas de las capacitaciones sobre Manipulación de Alimentos que se darán durante el mes de septiembre.
Los cursos serán los jueves 11 y 25 de septiembre, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Dictados por personal técnico de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal de la Secretaría de Salud, la jornada se completa en un solo día. Por este motivo, las y los interesados deberán elegir solo una de las fechas estipuladas.
Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a la correcta práctica de manufactura, centrada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.
Con cupos limitados, las y los interesados deberán inscribirse se realizarán vía teléfono llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com.
Publicado el sábado 6 de septiembre de 2025