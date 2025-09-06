Sábado 6 de septiembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 8°C
  • H: 65%
  • P: 1027
  • V: Este

Abren las inscripciones para los nuevos cursos sobre Manipulación de Alimentos

Capacitación

Con cupos limitados.



Publicado el sábado 6 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las nuevas fechas de las capacitaciones sobre Manipulación de Alimentos que se darán durante el mes de septiembre.

Los cursos serán los jueves 11 y 25 de septiembre, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Dictados por personal técnico de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal de la Secretaría de Salud, la jornada se completa en un solo día. Por este motivo, las y los interesados deberán elegir solo una de las fechas estipuladas.

Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a  la correcta práctica de manufactura, centrada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.

Con cupos limitados, las y los interesados deberán inscribirse se realizarán vía teléfono llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com.

Publicado el sábado 6 de septiembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.