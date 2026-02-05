Abren las inscripciones para los Cursos de Formación Laboral 2026

Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Los formularios estarán disponibles a partir del lunes 2 de febrero.

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a preinscribirse en los Cursos de Formación Profesional 2026, organizados por el Centro de Formación Laboral 403 en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Dichos formularios estarán disponibles a partir del lunes 2 de febrero.

Dentro de la variada oferta formativa se encuentran los siguientes cursos: Marketing Digital, Administración de Pymes, Servidores Seguridad Informática y Diseño de Sitios Web.

Los cursos están dirigidos tanto a quienes desean iniciar un nuevo tipo de formación, así como a las personas que buscan perfeccionar sus habilidades en diversos ámbitos laborales. Por eso, representan una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo profesional y/o fortalecer conocimientos preexistentes.

Las preinscripciones estarán habilitadas a partir del 2 de febrero, ingresando a la plataforma del IPFL a través de este link: https://cursosipfl.trabajo.gba.gob.ar/ Dicho procedimiento requiere registrarse y filtrar por localidad, escribiendo “Luján”.

Todos los flyers con los requisitos, horarios y duración de trayecto de cada curso se encuentran en el Instagram: @cpf403lujan

Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026