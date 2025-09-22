Abren las inscripciones para el XLIII Salón Nacional de Pintura en Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Podrán anotarse desde el 17 de septiembre al 17 de octubre inclusive.

El Municipio de Luján informó que invita a participar del XLIII Salón Nacional competitivo de Pintura, el prestigioso concurso para obras originales de dicha disciplina organizado por el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”.

La inscripción es no arancelada y estará disponible desde el 17 de septiembre al 17 de octubre inclusive. La convocatoria está dirigida a artistas plásticos argentinos mayores de 18 años o extranjeros con un mínimo de dos años de residencia en el país.

Las inscripciones serán a través de un formulario online, donde se podrá enviar una única obra por artista con temática y técnica libre, de la disciplina Pintura. En el mismo, se deberá adjuntar hasta tres fotos de la obra propuesta con su título, técnica, año y medidas, entre otros datos solicitados.

El jurado estará compuesto por artistas plásticos de reconocida trayectoria. Todas las obras aceptadas recibirán diploma, y ningún autor/a podrá recibir más de un premio. El jurado podrá otorgar premios/menciones especiales. Quienes hayan obtenido el Primer Premio en ediciones anteriores, no podrán presentarse en esta edición.

En ese sentido, el Primer premio adquisición “Municipio de Luján” ganará $1.500.000 y el Premio adquisición al artista local será de $700.000, junto a la opción para ambos ganadores de realizar una exposición individual en el Museo durante el año 2026. Además, se hará entrega de 6 menciones honoríficas.

Para conocer en detalle las bases y condiciones del concurso se podrá ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/salonbases2025

El formulario de inscripción para las y los artistas interesados, puede encontrarse en https://docs.google.com/forms/d/1jBsiRs_aN5QquNn-tA7y0LRUf6clJU8hWCI4Uk6LhzY/viewform?edit_requested=true

Para más información comunicarse telefónicamente al 2323 446167, mediante correo electrónico a salonnacional@lujan.gov.ar, o dirigirse al Museo de Bellas Artes, ubicado en 9 de Julio 863, Luján.

Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025