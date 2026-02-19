Jueves 19 de febrero de 2026
Abren las inscripciones a los Talleres de la Dirección de Juventudes

Publicado el jueves 19 de febrero de 2026
El Municipio de Luján informó a la comunidad que ya se encuentra abierta la inscripción a los talleres planificados por la Dirección de Juventudes, con el objetivo de promover la formación integral de adolescentes y jóvenes.

De carácter libre y gratuito, se trata de una serie de propuestas educativas, culturales, deportivas y de capacitación técnica que se desarrollarán a partir del próximo lunes 2 de marzo en la Casa de la Juventud (Rodolfo Moreno 650), así como en diversos espacios de barrios y localidades del distrito.

Entre las más de 40 actividades disponibles se destacan Diseño Gráfico, Producción con IA, Habilidades Digitales, Fotografía, Producción Musical Urbana, Animación, Introducción al Streaming, Carpintería, Mantenimiento de Edificios, Manicura, Barbería, Diseño de Indumentaria, Taekwondo, Guitarra, Teatro, Canto, Batería y Artes Plásticas, entre otras.

Para acceder a información completa sobre las actividades disponibles, las y los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://padlet.com/prensadesarrollolujan/talleres-gratuitos-2026-direcci-n-de-juventudes-z127w8jogar1at6k

Quienes quieran participar de las propuestas, deberán inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/SVWo6mUHioJXL7Ju9

Por dudas o consultas, se podrán comunicar vía WhatsApp al 2323 273969 o por Instagram a @juventudes.lujan.

