Abren las inscripciones a los Talleres Culturales municipales 2026

Publicado el miércoles 11 de febrero de 2026

En más de 80 instituciones.

El Municipio de Luján informó que invita a toda la comunidad a participar de los Talleres Culturales anuales, una propuesta compuesta de 150 talleres y 12 proyectos educativos, en más de 80 instituciones de todo el partido.

«Nos alegra anunciar la inscripción a los numerosos talleres culturales y proyectos educativos que el Municipio ofrece en este nuevo ciclo. Como cada año, seguimos impulsando una política pública que fortalece la identidad local y asegura una oferta cultural diversa, gratuita y presente en todo el partido» expresó la Coordinadora de Talleres Culturales, Julieta Umezawa.

La convocatoria es libre y gratuita, abierta y sin requisitos de conocimientos previos, y tiene como objetivo brindar espacios de aprendizaje no formal, ampliar trayectorias educativas, vivenciar la cultura, y ofrecer acompañamiento y ocio de calidad a todos los vecinos y vecinas de Luján.

La iniciativa propone talleres de teatro, cuentacuentos, canto, guitarra, artes plásticas e idiomas, entre muchas otras propuestas. Además, se podrá participar también de proyectos educativos tales como la Orquesta Infantil y Juvenil “El Ombú”, el ballet municipal de Folklore «Mabel Luján», la orquesta municipal de tango, o el Coro de Música Popular Femenino, entre muchas otras propuestas.

Para consultar la oferta de talleres y propuestas educativas, las personas interesadas pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://padlet.com/talleresculturaleslujan/2026

Para más información e inscripciones, enviar un mail a talleresculturales@lujan.gob.ar

