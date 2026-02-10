Abren la inscripción para los recorridos escolares en el Udaondo

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo abre las inscripciones para los recorridos escolares en las diversas instalaciones del Museo. A partir del lunes 2 de febrero, las instituciones podrán inscribirse a las diferentes propuestas destinadas para nivel inicial, primario, secundario y superior. La iniciativa, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Área Educativa se ofrecerán diferentes propuestas adaptadas a cada nivel. Entre ellas se encuentran: “La evolución de los medios de transportes y de las comunicaciones”, “Vida cotidiana de la época colonial”, “Revolución de mayo”, “Recorrido sobre la vida de Manuel Belgrano”, “La conquista de América y la mirada del otro” y “Las mujeres en la historia”, entre otras.

Para reservar turno, las instituciones deberán completar el formulario Solicitud de visitas educativas. En caso de requerir más información, se puede escribir al mail museo.udaondo.educacion@gmail.com. La confirmación del día y horario de las visitas se realizará por esta vía.

Además, seguirán disponibles los recorridos generales sin turno por el Museo Histórico y Museo de Transporte, los miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 17:00, y sábados, domingos y feriados de 10:30 a 18:00; y por el Museo Histórico, Casa de Pepa Galarza, Museo del Transporte y Museo del Automóvil, los sábados, domingos y feriados de 10:30 a 18:00.

Publicado el martes 10 de febrero de 2026