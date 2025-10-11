A Flandria solo le sirve ganar

Publicado el sábado 11 de octubre de 2025

Este sábado, por la décima séptima fecha del campeonato Clausura de la Primera B, en el estadio Carlos V, Flandria recibirá a Argentino de Merlo.

El compromiso comenzará a las 15.30 y Jonathan Barrios estará a cargo del arbitraje.

PMaximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista, Martín Correa; Cristian Ludueña, Bruno Guelfi, Alejandro Nalerio, Franco Bustamante; Tomás Martínez y Jonatan Palacio serían los 11 del canario.

Flandria qlleva tres partidos sin perder y está a seis puntos de llegar al reducido por eso debe ganar sí o sí.

