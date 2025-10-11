A Flandria solo le sirve ganar
Primera B.
Este sábado, por la décima séptima fecha del campeonato Clausura de la Primera B, en el estadio Carlos V, Flandria recibirá a Argentino de Merlo.
El compromiso comenzará a las 15.30 y Jonathan Barrios estará a cargo del arbitraje.
PMaximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista, Martín Correa; Cristian Ludueña, Bruno Guelfi, Alejandro Nalerio, Franco Bustamante; Tomás Martínez y Jonatan Palacio serían los 11 del canario.
Flandria qlleva tres partidos sin perder y está a seis puntos de llegar al reducido por eso debe ganar sí o sí.
