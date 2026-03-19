A 50 años del golpe, Luján invita al encuentro cultural “Hacer Memoria”

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026

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Este Viernes 20 de Marzo la Plaza Colón será el escenario de una jornada que combinará música, artes visuales y reflexión histórica.

En el marco del 50° aniversario de la última dictadura militar en Argentina, invitan a toda la comunidad a participar de la jornada “Hacer Memoria”. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18 hs en la Plaza Colón frente al Palacio Municipal.

El evento contará con una grilla de Artistas Lujanenses intérpretes de diversos géneros musicales, garantizando un espacio para todos los gustos y todas las edades:

Canto Colectivo: a cargo de la coplera y docente Vanesa González.

Música Urbana: la presentación del rapero e influencer Picky Lejano Oeste.

Danza: folklore de la mano de la Agrupación «La Telesita», dirigida por la docente Rita Roldán.

Rock Nacional: clásicos de nuestro rock interpretados por Maxi Sánchez.

Cierre musical: todo el ritmo de Guache Cumbia Subtropical.

En simultáneo a los shows en vivo, la Plaza Colón se transformará en un espacio de creación colectiva con las siguientes propuestas:

Stand Artístico de la colectiva gráfica Casi Un Bondi.

El proyecto textil por la memoria 30.000 Puntadas coordinado por Carolina Vogel.

Taller de armado de pañuelos móviles e intervenciones en el espacio público a cargo de las artistas Manuela Cattaneo, Rosaura Ricciardulli y Tatiana Belzunces.

El arte como herramienta de la memoria: a 50 años del comienzo de la etapa más oscura de nuestro país, este encuentro busca reafirmar el compromiso desde el arte y la cultura por memoria, verdad y justicia.

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026