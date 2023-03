8M: Mujeres marcharon por las calles de la ciudad

En la mañana del miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora, se llevó a cabo una marcha de mujeres por las calles de la ciudad que culminó en la puerta de la la Basílica. Durante el recorrido se dio lectura a un documento elaborado por distintas organizaciones feministas de la ciudad.

Documento:

HOY PARAMOS PORQUE LA DEUDA ES CON NOSOTRAS Y NOSOTRES, NO CON ELFONDO MONETARIO INTERNACIONAL. HOY ES 8 DE MARZO Y EN LUJÁN NOS CONVOCAMOS AL 7° PARO INTERNACIONAL Y PLURINACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES Y NO BINARIES. UN PARO PLURINACIONAL FEMINISTA, UN GRITO

INTERNACIONALISTA CONTRA EL CAPITALISMO PATRIARCAL. PARAMOS CONVENCIDES DE QUE NOSOTRES MOVEMOS EL MUNDO Y HOY NOSOTRES Y NOSOTRAS LO PARAMOS, PARA QUE NUESTRAS LUCHAS DE CADA DÍA CONTRA LA OPRESIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE NUESTROS CUERPOS SE ESCUCHEN. LAS Y LES QUE TRABAJAMOS FORMALMENTE, LAS Y LES QUE NO, LAS Y LEs PRECARIZADES, LAS Y LES QUE NOS ORGANIZAMOS EN LOS BARRIOS, EN COMUNIDAD PARA SOBREVIVIR DÍA A DÍA. ESTAMOS HARTAS Y HARTES DE LA PRECARIZACIÓN DE NUESTRAS VIDAS ¡SOMOS LA PRIMERA LÍNEA DE LA VIDA DE LOS PUEBLOS!

Hartes de gobiernos que siguen dándole vida a este sistema capitalista y patriarcal que nos silencia, nos descarta, nos somete y nos asesina. Respondemos con furia y organización. Volvemos a parar en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en las plazas, en nuestras casas y en nuestras camas. Para hacer visible la opresión en todos los ámbitos, para gritar que la deuda más importante de este país no es con los gobiernos al servicio del FMI, sino con nosotres y nosotras, porque supimos entender que SOMOS CAPACES DE PARAR EL CAPITALISMO PATRIARCAL. LUCHEMOS EN CONJUNTO PARA PONER EN PIE UN CONSEJO DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS CON AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS DE TURNO, AL SERVICIO DE NUESTRAS NECESIDADES REALES. Basta de recortar ayudas, complementos y subsidios. ¡BASTA DE REVICTIMIZACIÓN ESTATAL! Basta de seguir ajustando a los sectores más empobrecidos, a las mujeres y disidencias que menos tienen.

Es PARO PLURINACIONAL porque las opresiones, los martirios, las violaciones y comercialización de nuestros cuerpos, INVISIBILIZADOS Y COLONIZADOS, siguen

siendo prácticas actuales de dominación. No se han borrado en nuestra memoria ancestral esos dolores, pero tampoco las luchas de nuestras abuelas y nuestras madres. Nos reconocemos diverses en nuestras identidades y en nuestros pueblos. Hoy paramos para hacer escuchar la rabia de les y las originarias, víctimas de múltiples violencias colonialistas, cuyos cuerpos están en la defensa de nuestros territorios del modelo extractivista, de un sistema agrícola que nos envenena con la complicidad y el accionar de las grandes corporaciones internacionales que propagan el ecocidio en nuestra tierra. Una vez más estamos en huelga feminista para parar la explotación de nuestros cuerpos y territorios. Porque a pesar de las normativas y leyes logradas por la lucha popular, nuestros territorios siguen siendo saqueados y nuestros alimentos siguen siendo envenenados por el agronegocio, asistidos y avalados por gobiernos que priorizan ingresos de divisas por sobre el bienestar y la salud de sus pueblos. Basta de fumigaciones. Basta de saqueos, el agua vale mucho más que el oro. Basta de políticas extractivistas. No a la megaminería en nuestro territorio. Como nos sembró Berta Caceres,asesinada por defender el río, decimos ¡DESPERTEMOS HUMANIDAD YA NO HAY TIEMPO! Nos deben trabajo digno, territorios libres, alimentos sanos y agua potable para los pueblos. Son los reclamos que corren desde Latinoamérica hasta Kurdistán. Y, de este modo, reivindicamos también la lucha de las mujeres kurdas y con ellas decimos: MUJER, VIDA Y

LIBERTAD.

Paramos hoy y venimos a solidarizarnos con el pueblo peruano que está en las calles resistiendo un Golpe de estado. Todo el pueblo peruano resiste el embate racista y se une para gritar con fuerza ¡FUERA DINA BOLUARTE!, que negocia para el ingreso de las transnacionales en el Perú y habilita abiertamente el extractivismo en nuestros territorios. Porque sus reclamos son los nuestros y los que surgen como un único grito en toda Latinoamérica: HARTAS DE ATROPELLOS SOBRE NUESTROS CUERPOS Y TERRITORIOS! ¡SOMOS LA PRIMERA LÍNEA! ¡NO PASARÁN!

Paramos hoy para exigir la liberación de todas las presas políticas. Exigimos la Libertad a las mujeres mapuches que aún están presas luego de ser desalojadas en Octubre de 2022 de su territorio ancestral en la llamada Villa Mascardi y que se cobró la vida de Rafael Nahuel en intentos de desalojos anteriores. A pesar de las promesas del gobierno nacional y provincial, y del compromiso asumido por Parques Nacionales, aún NO SE CONCRETA LO ACORDADO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS y no pueden regresar a su comunidad, permaneciendo detenidas en Bariloche con sus hijes. Exigimos la liberación de todas y el regreso de la Machi Betiana, autoridad ancestral mapuche a su territorio. El pueblo mapuche antecede al Estado Argentino, a pesar de los discursos negacionistas que buscan oportunismos electorales y, también, a pesar de la tibieza delgobierno nacional y provincial para hacer respetar y procurar la restitución de las tierras ancestrales al pueblo Mapuche. Reclamamos la libertad de Milagro Sala de inmediato. Nuevamente, somos nosotres quienes nos plantamos y le hacemos el único paro general al gobierno del Frente de Todos, ya en su cuarto año de gestión. Le paramos al gobierno de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Leonardo Botto porque entendemos que, junto al poder judicial, son los responsables políticos en las esferas nacional, provincial y municipal de todo lo que en este documento denunciamos, y exigimos. Este paro no es un hecho aislado, sino un hecho político producto de la organización feminista transversal que entiende la importancia de mantener la independencia a la hora de reclamar a todos los gobiernos, ya que la fuerza de la movilización viene cobrando cada vez más fuerza y comienza a habitar el interior de las diversas esferas públicas y privadas. Paramos hoy porque el ajuste que se negocia con el FMI a espaldas del pueblo que trabaja, los tarifazos y la crisis económica nosotras y nosotres lo pagamos doblemente. La brecha salarial está por encima del 25% según datos actualizados¡Paramos hoy porque las trabajadoras de sectores formales reclamamos a igual trabajo igual remuneración!

Publicado el miércoles 8 de marzo de 2023