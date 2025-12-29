Incendio sin ocupantes en una casa del centro de Luján

AHORA

Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Dean Funes y 25 de Mayo, en la ciudad de Luján. Al momento del arribo de los equipos de emergencia, no había ocupantes en el interior del inmueble, por lo que no se registraron personas heridas.

En el lugar actuó el Móvil 24 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Cristela, junto al Móvil 8 de Guardia Urbana y las Patrullas Municipales 9, 11 y 13. El foco ígneo fue controlado y extinguido de manera inmediata, evitando mayores daños.

Tras las tareas correspondientes, la situación quedó normalizada.

