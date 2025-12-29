Lunes 29 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 29°C
  • H: 58%
  • P: 1009
  • V: Este

AHORA

Incendio sin ocupantes en una casa del centro de Luján

Los datos.



Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Dean Funes y 25 de Mayo, en la ciudad de Luján. Al momento del arribo de los equipos de emergencia, no había ocupantes en el interior del inmueble, por lo que no se registraron personas heridas.

En el lugar actuó el Móvil 24 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Cristela, junto al Móvil 8 de Guardia Urbana y las Patrullas Municipales 9, 11 y 13. El foco ígneo fue controlado y extinguido de manera inmediata, evitando mayores daños.

Tras las tareas correspondientes, la situación quedó normalizada.

Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.