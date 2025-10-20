Lunes 20 de octubre de 2025
250 estudiantes participaron de la Jornada de Pensamiento Filosófico Latinoamericano

Actividad

Para reflexionar sobre la educación.



Publicado el lunes 20 de octubre de 2025
El Municipio de Luján informó que con el objetivo de reflexionar sobre la educación desde una mirada crítica, situada y transformadora, se llevó a cabo la Jornada de Pensamiento Filosófico y Pedagógico Latinoamericano, con la participación de 250 estudiantes de institutos superiores bonaerenses.

La iniciativa se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior “Florentino Ameghino”, una institución con 110 años de historia en la ciudad. Estuvieron presentes el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el Intendente, Leonardo Boto.

Se trató de un encuentro que se inscribe en un conjunto de acciones que tienen como fin la creación de espacios institucionales de reflexión compartida, donde la filosofía y la pedagogía latinoamericana se articulan en diálogo con la experiencia escolar y el trabajo docente.

Durante la jornada, se expusieron nodos locales para la producción y promoción de un Pensamiento Pedagógico Bonaerense, se presentó el libro “Pensamiento Pedagógico Latinoamericano”, y se realizaron trabajos con fragmentos y producción de textos, entre otras actividades.

