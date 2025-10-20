250 estudiantes participaron de la Jornada de Pensamiento Filosófico Latinoamericano

El Municipio de Luján informó que con el objetivo de reflexionar sobre la educación desde una mirada crítica, situada y transformadora, se llevó a cabo la Jornada de Pensamiento Filosófico y Pedagógico Latinoamericano, con la participación de 250 estudiantes de institutos superiores bonaerenses.

La iniciativa se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior “Florentino Ameghino”, una institución con 110 años de historia en la ciudad. Estuvieron presentes el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el Intendente, Leonardo Boto.

Se trató de un encuentro que se inscribe en un conjunto de acciones que tienen como fin la creación de espacios institucionales de reflexión compartida, donde la filosofía y la pedagogía latinoamericana se articulan en diálogo con la experiencia escolar y el trabajo docente.

Durante la jornada, se expusieron nodos locales para la producción y promoción de un Pensamiento Pedagógico Bonaerense, se presentó el libro “Pensamiento Pedagógico Latinoamericano”, y se realizaron trabajos con fragmentos y producción de textos, entre otras actividades.