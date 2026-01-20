109: nuevo número de emergencias del COM

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad en el distrito y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el Municipio de Luján incorporó un nuevo número de atención del Centro Operativo de Monitoreo (COM). Dicha línea es el 109, que ya se encuentra activa y está destinada a recibir llamados por hechos vinculados a la seguridad.

El número 109, surge como una herramienta destinada a simplificar la comunicación de la comunidad con el Centro Operativo de Monitoreo, y a optimizar los tiempos de respuesta ante las distintas denuncias.

Las mejoras implementadas en materia tecnológica y de funcionamiento operativo están enmarcadas en el plan de seguridad pública del Municipio “Luján Alerta 24”, que busca fortalecer la prevención de ilícitos a través de la modernización tecnológica, la incorporación de nuevos recursos, y una mayor presencia de fuerzas de seguridad con la participación comunitaria.

A partir de una estadística interna sobre el volumen de llamados recibidos, se emplearon más operadores para la atención telefónica.

Ubicado en Francia entre Ugarte y Cervantes, el COM fue inaugurado en el año 2022 y cuenta con más de 20 estaciones de trabajo con videowalls de 8 y 4 pantallas cada uno, que permiten monitorear la totalidad de cámaras de seguridad del distrito para brindar apoyo a las fuerzas de seguridad al momento de un evento policial, y a la justicia para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Asimismo, se informa que el número histórico del COM, dejará de estar operativo de forma paulatina, con el propósito de establecer el 109 como número único de emergencias, donde los reclamos vinculados a seguridad, salud, atención vecinal, entre otros, sean canalizados a través de una sola vía.

Cabe aclarar que el Centro Operativo de Monitoreo funciona las 24 horas, los 365 días del año. Su misión principal es la atención de denuncias que atentan contra la seguridad y bienestar ciudadano, aunque también se recepcionan avisos relacionados a la salud y otras situaciones que afectan la vida cotidiana del vecino.

En dichos casos, se deja constancia de la novedad y se procede a su derivación al área correspondiente.

Por ese motivo, se solicita a la comunidad que, ante cuestiones de índole privada o administrativa, utilicen los canales formales establecidos del CAV (Centro de Atención Vecinal) al whatsapp 2323640000 o al e-mail atencionalvecino@lujan.gob.ar

Publicado el martes 20 de enero de 2026