Wado de Pedro en Radio UNLu: “Para los argentinos la educación es una prioridad”

“Vamos a volver a decirle a Milei que tiene que escuchar a esa gran manifestación que le dijo que para los argentinos y las argentinas la educación sigue siendo una prioridad”, expresó el senador Wado de Pedro, de Fuerza Patria, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

En un mensaje dirigido al programa Frecuencia Nodocente, de la radio de la Universidad Nacional de Luján FM 88.9 Mhz, el legislador destacó que “tenemos un país con recursos pero hay que agregarles valor”. “Tenemos mucho potencial pero eso tiene que ser acompañado de un sistema científico tecnológico y de la investigación”, afirmó.

De Pedro señaló que “el sistema universitario nacional público tiene 2.300.000 jóvenes que tienen sus sueños puestos en el esfuerzo que hacen junto a sus familias para que puedan estudiar” y subrayó que “la universidad es una forma de mejorar la calidad de vida a futuro, se consiguen mejores trabajos y mejores salarios”.

Minutos antes de ingresar a una reunión de la Comisión, el senador envió un saludo a las trabajadoras y trabajadores de la UNLu: “Como vecino de Mercedes, conozco muchísimos mercedinos que tienen la posibilidad y la suerte de estudiar ahí, con lo cual también quiero agradecerles en ese rol que cumplen para toda la región”, manifestó.

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025