“Vuelta al cole con pilchas ATR”: ofertas en calzado para toda la familia

Publicado el lunes 23 de febrero de 2026

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el comercio “Pilchas ATR” lanzó su propuesta “Vuelta al cole”, con promociones y precios accesibles en calzados para toda la familia.

El local está ubicado en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, y atiende de lunes a lunes en el horario de 9 a 22. Desde el comercio invitan a los vecinos a acercarse para aprovechar las ofertas y equiparse para el regreso a clases con variedad de modelos y precios competitivos.

