Vivero Municipal: un espacio que asegura la biodiversidad y planificación para el arbolado urbano

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que el Vivero Municipal de Luján cumple un rol estratégico en la producción, conservación y provisión de especies vegetales destinadas a la forestación y al embellecimiento del espacio público del distrito.

Ubicado en Ruta 7 y Acceso a Carlos Keen, el vivero alberga una amplia biodiversidad de árboles y plantas, cuidadosamente gestionadas por un equipo de profesionales especializados. Su trabajo contempla las necesidades específicas de cada especie, así como su correcta aplicación y localización dentro del tejido urbano con el objetivo de favorecer el desarrollo ambiental del Municipio, como lo establece el Plan Luján Limpio.

Desde este espacio se cultivan, se reciben y se cuidan los ejemplares destinados a la creación y mantenimiento de áreas verdes, parques y veredas, promoviendo la integración de la naturaleza en la ciudad y contribuyendo a una planificación urbana más sostenible.

Asimismo, el suministro continuo de especies sanas y adaptadas al entorno local garantiza una fuente confiable para la reforestación y los proyectos paisajísticos, optimizando los recursos y fortaleciendo las políticas ambientales.

Las especies producidas en el Vivero Municipal resultan fundamentales para el cumplimiento del Plan de Arbolado Urbano de Luján. Entre las variedades más representativas se encuentran la catalpa, algarrobo, ciná ciná, anacahuita, casuarina, ceibo, ciprés, ciruelo de jardín, crespón, curupí, espinillo y palo amarillo.

Publicado el lunes 19 de enero de 2026