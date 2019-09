Vecinos escribieron una carta al Intendente por la situación del Hospital

Luego del abrazo solidario del lunes dos de septiembre, vecinos elaboraron un escrito exigiendo salud pública de calidad para todos.

CARTA ABIERTA AL INTENDENTE OSCAR LUCIANI A SUS FUNCIONARIOS Y A LOS CONCEJALES DE CAMBIEMOS:

Este lunes 2 de septiembre realizamos un abrazo solidario a nuestro querido Hospital, en defensa de la Salud Pública, seguro se enteraron por los medios porque no vimos a ninguno de ustedes allí.

Nosotros somos vecinas y vecinos que dependemos del Hospital público y de los

Centros de Atención Primaria para acceder a la salud, no contamos con prepaga ni obra social, muchas veces no tenemos ni para el colectivo para ir atendernos.

Ustedes tal vez no sepan lo que no es poder cargar la sube para ir a la guardia, o no tener plata para comprar un ibuprofeno para bajarle la fiebre a nuestros niños, ustedes tal vez no sepan que a nosotros los más desprotegidos los medicamentos nos salen mas caros porque no tenemos descuentos.

Ustedes tal vez no sepan de la angustia que padecemos por no poder cumplir con un tratamiento médico por no poder comprar un remedio.

Son ustedes como gobierno del Estado Municipal quienes deben garantizar nuestro igual derecho a la salud y no transformarla en un privilegio de unos pocos.

Son ustedes quienes hoy deben establecer un plan de emergencia sanitaria para cubrir los servicios básicos del Hospital y garantizar el acceso a los medicamentos esenciales.

Son ustedes quienes tienen en sus manos la vida de cada uno de nosotros y la de nuestros hijos.

A usted Señor Intendente le pedimos que no nos trate como ciudadanos de segunda, somos humanos como usted y tenemos los mismos derechos aunque usted se atienda en el Austral y nosotros en el Hospital que se encarga de desmantelar día a día.

Al Secretario de Salud (que desconozco quién es) que tenga sensibilidad con quienes más sufrimos, porque además quienes menos tenemos nos enfermamos más -por si no lo sabía- porque nos alimentamos como podemos, nos calefaccionamos con lo que podemos o nos dormimos tiritando de frío más de una vez.

A los concejales de Cambiemos le pedimos que dejen de encubrir al Intendente y que acompañen nuestro reclamo, en especial al Sr Fernando Casset que es candidato a Intendente.

A todos y cada uno le pedimos un gesto politico pero sobre todo un poco de humanidad; porque la indiferencia y la falta de acceso a la salud MATAN.

#SalvemosNuestroHospital

#PorElDerechoALaSalud

Adhesiones:

Moviemiento Evita

Espacio Nacional y Popular Luján

Comisión Feminista ENyPL

Corriente de Unidad Popular

Mujeres peronistas de la CUP

Mujeres de Base Octubres Luján

Sindicato de Empleados Municipales

MUP

Miles Luján

MPL Ceibo

Secretaria de la Mujer del PJ

CTD Aníbal Verón

MPR Quebracho Luján

Bloque de Concejales/as UC-FpV-PJ

Agrupación 24 de febrero SMATA Luján

Juventud Sindical

Corriente Federal de Trabajadorxs

Publicado el martes 3 de septiembre de 2019