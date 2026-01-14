Tres personas fueron detenidas por intentar robar en una casa

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Este sábado, efectivos de la Comisaría Luján Segunda llevaron a cabo una intervención en un domicilio de la calle Carmen Gutiérrez tras un llamado al 911, donde fueron detenidos tres individuos acusados de ingresar ilegalmente a la propiedad e intentar llevarse distintos objetos del lugar.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, de 69 años, quien denunció que tres personas habían forzado el portón de ingreso y la cerradura de la puerta principal para acceder a su hogar.

La denunciante relató que, al advertir la situación, observó a los intrusos dentro de la vivienda mientras trasladaban diversos elementos de su propiedad, los cuales habían sido guardados en una mochila. Ante ello, el personal policial procedió a la aprehensión de los sospechosos: dos mujeres y un hombre, de entre 20 y 25 años de edad.

Actuando conforme a las instrucciones de la UFI N° 9, se realizó la conducción de los aprehendidos a la sede policial para llevar a cabo las diligencias pertinentes. A los aprehendidos se les abrió una causa por “Tentativa de robo”

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026