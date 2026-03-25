Tour de Ateliers: una noche para conocer el trabajo de artistas locales

Publicado el miércoles 25 de marzo de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de un nuevo Tour de Ateliers por nuestra ciudad, que se realizará el sábado 28 de marzo de 19 a 00 horas.

Se trata de un recorrido por los talleres de artistas locales, con exposiciones, talleres abiertos y experiencias en contacto directo con artistas. La propuesta tiene como objetivo visibilizar los procesos de creación artística y fortalecer el vínculo entre artistas y comunidad, para promover la circulación cultural en espacios independientes.

De carácter libre y gratuito, se desarrollará en los siguientes espacios:

-En Ojos Taller (Mitre 2101) habrá una exposición de Paula Ojos. Instagram:@ojos.taller

-En Arte Hueso (Balleto 1152), se podrá visitar el Atelier de Hueso Ricciardulli y participar de una intervención sobre un plano con realidad virtual. Instagram: @hueso_ricciardulli

-En Casa Taller Jara (La paz 3419), se desarrollará una exposición de obras de Fernanda Jara y procesos de alumnos, además de la presentación musical «Canta Ara Jara» a las 22 horas. Instagram: @nanda_jara

-También se podrá visitar Yerta (Lavalle 754), el espacio de Arte de Juan Pablo Diz y Julia Rueda. Instagram: @meyidiz @juliarueda_

-En Atelier Navone (9 de julio 1074), se podrán ver los trabajos del artista Gustavo Navone. Instagram: @navonepintoarq

-En el Teatro WalGon (Mariano Moreno 954) expondrán Gabriela Masci, Bernabé Asenzo y Walter Gonçalves. Instagram: @teatrowalgon

-Finalmente, en Espacio Dominga (Güemes 1514) se mostrarán trabajos de pintura, costura, guitarra y cerámica, además de la presentación de un ensamble coral. Instagram: @espacio.dominga.ok

De esta forma, se suma una propuesta donde vecinos y vecinas de Luján podrán recorrer distintos espacios de producción artística local.

Publicado el miércoles 25 de marzo de 2026