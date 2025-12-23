Tetienen a un hombre de 27 años en el marco de una causa por robo y amenaza

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

El 23 de diciembre de 2025, personal de la Comisaría Luján Tercera de Open Door aprehendió a un hombre de 27 años, conocido como “Beto B.”, en el marco de una causa por robo y amenazas investigada por la UFI N° 10 de Luján.

El procedimiento se realizó mediante un allanamiento exitoso, donde además se recuperó el celular robado (Samsung A16 negro). El hecho ocurrió el día anterior, cuando la víctima —un joven de 22 años— fue interceptada por el imputado a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca, quien intentó agredir y, bajo amenazas de muerte, le sustrajo el teléfono.

La Fiscalía dispuso la aprehensión y traslado a sede judicial del acusado y la continuidad de las medidas procesales correspondientes.

