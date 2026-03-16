«Sí a la Universidad»: Trabajadores de la UNLu reclaman en Música en la Plaza

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Nodocentes de ATUNLu se expresaron este sábado en el festival Música en la Plaza, frente a la Basílica Nacional de Luján. La acción se realizó en el marco del plan de lucha dispuesto por la FATUN, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras trabajadoras y trabajadores de la UNLu realizaban una intensa volanteada informativa entre el público presente, otras compañeras y compañeros fueron invitados a subir al escenario del multitudinario encuentro artístico. Allí, mostraron una gran bandera con la inscripción «Sí a la Universidad Pública y Gratuita».

La intervención, que había sido propuesta por una trabajadora en una asamblea del sindicato, se llevó adelante durante la presentación de la música Vanesa González, quién acompañó la demostración de las y los Nodocentes cantando «salario digno pedimos, no nos han de callar».

La visibilización se realizó en la previa del paro nacional que la FATUN concretará este lunes 16 de marzo, cómo parte de una serie de medidas de fuerza resueltas por la Federación para marzo y abril.

Publicado el domingo 15 de marzo de 2026