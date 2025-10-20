Seguridad: Detuvieron a un hombre que amenazaba a sus vecinos en el barrio Padre Varela

Publicado el lunes 20 de octubre de 2025

Vecinos del barrio Padre Varela denunciaron reiteradas amenazas con armas de fuego por parte de una persona de 27 años, domiciliada en la calle Rivadavia.

Con la intervención de la Comisaría Luján Segunda, se realizó un allanamiento en su vivienda, donde el individuo fue detenido y notificado de una causa por “Amenazas y Amenazas Agravadas”, a cargo de la UFI N°9 de Luján.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se destaca la importancia de denunciar los hechos delictivos, ya que cada reporte permite fortalecer el mapa del delito y seguir avanzando en políticas de seguridad y prevención para toda la comunidad.

