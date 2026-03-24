Se realizó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina, el intendente Leonardo Boto encabezó el acto organizado por el Municipio realizado en Plaza Belgrano.

La actividad contó con la participación de organizaciones de la comunidad, instituciones, presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejales, funcionarios, vecinos y vecinas, quienes se reunieron para conmemorar un nuevo aniversario del golpe y rendir homenaje a los 26 detenidos-desaparecidos lujanenses que forman parte de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura, un hecho que marcó profundamente la historia de nuestro país.“Gracias por acompañarnos en esta fecha tan importante, y también por poder, a 50 años, realizar un acto oficial.

Quisimos contar con la presencia de todas las instituciones ligadas a esta lucha: la comisión, el colectivo de los 30.000, Jóvenes y Memoria, la Universidad, Graciela como ex intendenta; invitamos a todos. Agradezco a todos los presentes, a quienes se expresaron, por ser comunidad, por poder encontrarnos y compartir este acto”, manifestó el Intendente.Y agregó, “memoria, verdad y justicia a 50 años. Pasaron 50 años del golpe, tenemos que tomar ese legado, hacerlo carne, internalizar profundamente esas banderas y proyectarlas al futuro para intentar poner de pie la patria: volver a industrializar, a tener trabajadores organizados, a construir dignidad y una clase media con capacidad de desarrollo y crecimiento”.

Se llevó a cabo un emotivo acto para seguir manteniendo viva la memoria de lo que fue el genocidio en la Argentina. Tras las palabras de bienvenida, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la cantante Romina Caldiero, integrante del Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”. Luego, representantes de la Comisión realizaron la lectura de la nómina de los 26 detenidos desaparecidos de nuestra ciudad, acompañados por el tradicional “Presente” por parte de los asistentes.Durante el acto, Analía Gómez, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos de Luján, destacó: “Como nos enseñaron nuestras madres, Anita y Rosita, construimos memoria colectivamente. Luján tiene una historia muy fuerte en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. A ellas les preocupaba qué iba a pasar con las nuevas generaciones, pero hoy vemos a chicos y chicas comprometidos, y sabemos que este camino continúa”.

Por su parte, el periodista, docente y escritor Nicolás Grande realizó un repaso por aquellos años en nuestra ciudad, aportando contexto y reflexión sobre el impacto local de la dictadura.En tanto, la ex intendenta Graciela Rosso recordó: “Yo viví esos años siendo un adolescente. Y así entré a la facultad donde desaparecían compañeros, había persecución en las calles, desaparecían en Luján. Antes del Golpe estábamos en una sociedad que era inclusiva, solidaria, una sociedad que tenía trabajo, que si estudiabas conseguías trabajo. Y de un día para el otro, el horror, el terror, la muerte, la desaparición. Y con eso el individualismo. El mayor logro de la dictadura militar fue la instalación generalizada del individualismo. Lo colectivo desaparecía. ¿Y por qué? Porque si nos organizábamos colectivamente luchábamos por el derecho a la salud, a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda, el derecho a vivir mejor”, expresó.A continuación, se proyectó un video conmemorativo y tomaron la palabra representantes del Programa Jóvenes y Memoria y del colectivo “30 Mil Razones”.

También se descubrió una placa en homenaje y el músico Manuel Sotelo interpretó una reversión de “Memoria”, de León Gieco.Walter Panessi, rector de la UNLu (Universidad Nacional de Luján), por su lado, recordó cómo los militares entraron a la Universidad diciendo que en ese lugar se ocultaban armas y, en ese momento, se los acompañó hasta la biblioteca para responder que allí “las únicas armas eran los libros”.En otro de los momentos destacados, Luciano De Gatica parte de “30 Mil Razones”, compartió unas palabras y presentó el poema “Hay un niño en la calle”, de Armando Tejada Gómez, en la voz del detenido-desaparecido Rubén Maggio, reafirmando la vigencia de la memoria como herramienta de lucha en el presente.Asimismo, De Gatica puso en valor el trabajo sostenido del colectivo, que desde hace más de ocho años impulsa la construcción de un espacio de memoria en homenaje a los 26 detenidos desaparecidos de Luján y a los 30 mil del país, destacando el acompañamiento del Municipio para sostener este lugar de encuentro y reflexión. Cada año, en la ciudad de Luján se desarrollan diversas actividades con el objetivo de promover la memoria colectiva y el análisis crítico de nuestra historia reciente, entre ellas la tradicional marcha desde el Municipio y la vigilia en el Club Argentino, además, el acto en la Plazoleta de los Derechos Humanos.

Publicado el martes 24 de marzo de 2026