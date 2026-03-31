Se realizará una visita participativa titulada “Los símbolos en el arte, leer las imágenes”  en el Complejo Udaondo

Publicado el martes 31 de marzo de 2026

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Será el sábado 4 de abril, y se adentrará en la sala “Construcción de un Nuevo Mundo”. La actividad es de entrada libre y gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este sábado 4 de abril, a partir de las 15:00, a la visita participativa “Los símbolos en el arte, leer las imágenes”, por la sala “Construcción de un Nuevo Mundo”. La propuesta, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de la Semana Santa, el Complejo Udaondo brindará una visita participativa por la sala “Construcción de un Nuevo Mundo” para conocer una exhibición que recoge una perspectiva crítica sobre las producciones culturales de la América Colonial, y destaca las diversas funciones de aquellos objetos religiosos que dieron cohesión a una sociedad étnica y culturalmente heterogénea.

Publicado el martes 31 de marzo de 2026