Se realizará el acto por el aniversario del primer enarbolamiento de la Bandera
viernes.
El Instituto Belgraniano de Luján
participa e invita al acto conmemorativo del «214° Aniversario del Primer Enarbolamiento de nuestra Bandera Nacional» -en las barrancas del río Paraná (Rosario, 27 de febrero de 1812)- acompañando a los amigos de la ‘Agrupación Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Belgrano’.
👉🏽 MAÑANA Viernes 27 de Febrero, 9.30 Hs; Plaza Belgrano.
En la oportunidad, nuestro vicepresidente -el Lic. Luis Ernesto Sola- pronunciará breves palabras para la ocasión.
TE ESPERAMOS !
@inbelgraniano
@institutobelgranianolujan
@belgranomb
@museoudaondopba
@pays.lujan
@asociacionguemesianalujan
@juntadehistorialujan
@nestorfabianmigueliz
@cologiordano19
@luis.nesti.sola
@marcosjordanb
@eduardoanolazco
@sfrascaroli
@hgraziellah
Eduardo Racedo
@hilda.colombo
@flaportoletras
@lujanciie
@regimiento1patricios
@marianarossibelgrano
@a.rossibelgrano
Publicado el jueves 26 de febrero de 2026