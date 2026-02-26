Se realizará el acto por el aniversario del primer enarbolamiento de la Bandera

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

El Instituto Belgraniano de Luján

participa e invita al acto conmemorativo del «214° Aniversario del Primer Enarbolamiento de nuestra Bandera Nacional» -en las barrancas del río Paraná (Rosario, 27 de febrero de 1812)- acompañando a los amigos de la ‘Agrupación Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Belgrano’.

👉🏽 MAÑANA Viernes 27 de Febrero, 9.30 Hs; Plaza Belgrano.

En la oportunidad, nuestro vicepresidente -el Lic. Luis Ernesto Sola- pronunciará breves palabras para la ocasión.

TE ESPERAMOS !

