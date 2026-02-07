Sábado 7 de febrero de 2026
Realizarán una nueva jornada del ciclo “JoaquiArte” en Pueblo Nuevo

Actividad

Música en vivo y actividades recreativas al aire libre.



Publicado el sábado 7 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva jornada del ciclo “JoaquiArte”, el día domingo 8 de febrero, de 18 a 21 horas. Se trata de un programa que busca fortalecer a la comunidad con actividades culturales, recreativas y educativas en el Anfiteatro Joaquín Cabrera.

El evento abierto reúne música en vivo y actividades recreativas al aire libre, y se llevará a cabo en la plaza del barrio El Soleado de Pueblo Nuevo (Las Sophoras y Dr. Muñiz) donde se encuentra ubicado el Anfiteatro.

Durante la jornada, se presentará en vivo la banda de cumbia “Como e”, y se contará con la participación de artesanos y apoyo de los padres de Joaquín.

