Realizarán la tradicional caminata “Prevenir es vivir” por la Concientización del Cáncer de Mama

El sábado 25 de octubre a las 17 horas.

SEn el marco de Octubre Rosa y con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la 18° edición de la Caminata “Prevenir es vivir”, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 17 horas en la Plazoleta Antigua Estación Basílica.

Organizada por la Asociación Lujanense de Lucha contra el Cáncer (ALCEC), la actividad comprende un recorrido de 3 kilómetros.

La inscripción es un aporte solidario, se puede contribuir con un bono de $5.000 o adquirir un kit que incluye la remera del evento por un valor de $22.000. Entre las y los vecinos que adquieran la remera se sorteará una bicicleta.

Quienes quieran participar, podrán inscribirse de manera presencial en La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer de Luján ubicada en Ituzaingó 862, los lunes de 12 a 17 horas, los martes de 10 a 12, los miércoles de 13.30 a 16 o los jueves de 9.30 a 11.30. Cabe destacar que únicamente se acepta efectivo. Para mayor información podrán comunicarse al 2323 541169.

También, existen cupos disponibles de forma virtual ingresando a https://lalceclujan.org.ar/product/inscripcion-kit-con-remera/. Al día de hoy, ya hay más de 800 personas que participarán del evento.

Para finalizar la jornada se presentarán “Todos contra Jaime”, “Skere”, y “Doctora Queen”.

Publicado el lunes 20 de octubre de 2025