Realizan tareas en más de 3000 metros lineales del barrio San Juan de Dios
Mejoramiento vial
Más seguro y mejor circulación.
Con el objetivo de seguir mejorando la circulación en el partido de Luján, el Municipio informó que ejecuta tareas de Mejoramiento Vial en 3800 metros lineales del barrio San Juan de Dios.
Las tareas a desarrollar comprenden la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento en las siguientes calles:
Blas Parera entre J.A.Roca y Santa Elena
Sáenz Peña entre J.A.Roca y Santa Elena
Necochea entre J.A.Roca y Santa Elena
Voluntarias del Hospital entre J.A.Roca y Santa Elena
Ana Maria Domínguez entre Dorronzoro y Santa Elena
Hilda Vergara entre Dorronzoro y Santa Elena
Pasaje María Torres entre J.A.Roca y Dorronzoro
Santa Elena entre Hilda Vergara y Blas Parera
Etelvina Furt entre Hilda Vergara y Ana María Domínguez
Dorronzoro entre Hilda Vergara y Blas Parera
Rufina Pereyra entre Pasaje María Torres y Voluntarias del Hospital
French entre Pasaje María Torres y Blas Parera
María G “Queca” Galan entre Pasaje María Torres y Voluntarias del Hospital
El Plan de Mejoramiento Vial tiene por objetivo fortalecer la seguridad de la comunidad y optimizar la circulación por todos los barrios del distrito.
Publicado el domingo 8 de febrero de 2026