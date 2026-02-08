Realizan tareas en más de 3000 metros lineales del barrio San Juan de Dios

Publicado el domingo 8 de febrero de 2026

Más seguro y mejor circulación.

Con el objetivo de seguir mejorando la circulación en el partido de Luján, el Municipio informó que ejecuta tareas de Mejoramiento Vial en 3800 metros lineales del barrio San Juan de Dios.

Las tareas a desarrollar comprenden la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento en las siguientes calles:

Blas Parera entre J.A.Roca y Santa Elena

Sáenz Peña entre J.A.Roca y Santa Elena

Necochea entre J.A.Roca y Santa Elena

Voluntarias del Hospital entre J.A.Roca y Santa Elena

Ana Maria Domínguez entre Dorronzoro y Santa Elena

Hilda Vergara entre Dorronzoro y Santa Elena

Pasaje María Torres entre J.A.Roca y Dorronzoro

Santa Elena entre Hilda Vergara y Blas Parera

Etelvina Furt entre Hilda Vergara y Ana María Domínguez

Dorronzoro entre Hilda Vergara y Blas Parera

Rufina Pereyra entre Pasaje María Torres y Voluntarias del Hospital

French entre Pasaje María Torres y Blas Parera

María G “Queca” Galan entre Pasaje María Torres y Voluntarias del Hospital

El Plan de Mejoramiento Vial tiene por objetivo fortalecer la seguridad de la comunidad y optimizar la circulación por todos los barrios del distrito.

