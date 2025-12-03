Realizan Allanamientos en Chivilcoy, Luján y Marcos Paz en el marco de operativo Protección de las Infancias

AHORA

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Este martes 02 del corriente se llevaron a cabo cinco allanamientos en viviendas de las localidades de Marcos Paz, Luján y Chivilcoy (B) en el marco de una investigación por explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes a través de la distribución de materiales de representación sexual..Este operativo que lleva adelante el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, es la sexta misión organizada de acciones para combatir la pornografía y abuso sexual infantil. A nivel local las investigaciones contaron con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas N° 1 de la Fiscalía General del Departamento Judicial Mercedes.



De manera coordinada y en simultáneo se diligenciaron 117 allanamientos conjuntos y coordinados en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI”. Entre ellos se encuentran los domicilios en Marcos Paz, dos en el partido de Luján y dos en Chivilcoy pertenecientes a este Departamento Judicial.



El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

En los allanamientos se procedió al secuestro de telefonía celular, notebooks y dispositivos de almacenamiento de información todo lo cual mediante la orden pertinente, será objeto de análisis pericial.

Además, fueron individualizados los moradores de las viviendas, respecto de quienes no se adoptó temperamento alguno, hasta tanto sean concluidas las pericias.

En los casos a nivel Departamental las investigaciones se realizan por tenencia y/o publicación de representaciones derivadas de abuso sexual infantil agravada por ser la víctma menor de 13 años de edad (art. 128 del CP)

Operativos como el de mención han logrado desbaratar a quienes desde el anonimato que les otorga la navegación en internet, contribuyen a la explotación sexual infantil.

Operación Protección de las Infancias VI

Desde la Procuración General se dio a difusión un comunicado que indica que en la jornada de este 2 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo 117 allanamientos conjuntos y coordinados en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI”.



Se trata de la sexta Operación de estas características, ejecutado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino



El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los 117 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se destacó: de un total de 112 personas investigadas, 103 pertenecen al género masculino, 9 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 3 menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 13 a los 62 años.



Respecto de los involucrados, se advirtió que 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad.

Finalmente, se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen tres unidades carcelarias, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. También se destaca la utilización de la IA para la creación de contenido MASI.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego.

A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales secuestrados.

L

a red de fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la sexta edición de la Operación Protección de Infancias, está conformada por las Dras. y Dres. María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Néstor Rodrigo Martínez Wakun y Vanesa Scanzani, Vanesa González y Fernando Dapiaggi, María Lorena González y Matías Margonari (Lomas de Zamora cabecera, Esteban Echeverría y Ezeiza respectivamente); Graciela Trill (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Marisa Monti y Claudio Oviedo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Daniel Ichazo y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolas Lemm (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

Se destacó la esencial participación de efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Comisario Gabriela Flores; División Delitos Informáticos de Azul, Marcos Paz, San Nicolás y Trenque Lauquen, Sub DDIs de Tandil y Olavarría, División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; Regiones AMBA Norte y AMBA Sur, Capital, Sedes Chivilcoy y Luján de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Bahía Blanca, Campana, Junín, Mar del Plata y Necochea.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025