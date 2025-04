Reabrieron las puertas del CAPS “Veterano de Guerra de Malvinas Isidoro Abel Rausch»

El Municipio de Luján informó que, en una tarde llena de emociones, recuerdos e historia, el Intendente Leonardo Boto selló el convenio que indica la reapertura del Centro de Atención Primaria “Veterano de Guerra de Malvinas Isidoro Abel Rausch», para volver a brindarle atención gratuita a todos aquellos que con su cuerpo y alma lucharon por la patria.

“Es un gusto muy grande estar en este lugar tan importante para todos y todas que soñamos con una patria de pie. Malvinas es el corazón de nuestra patria en momentos tan duros como los que vivimos. Es una gesta que se conecta con la historia profunda, con la lucha de nuestro pueblo contra la potencia dominante por parte de los soldados heroicos de la patria, que con la celeste y blanca dieron lo mejor que tenían: su vida, y eso tiene un valor enorme. Aunque al Municipio no le sobren recursos, como no va a estar funcionando este Centro de Atención Primaria de Salud para los veteranos en Luján. Reabriendo este centro demostramos que Malvinas no se olvida y es una estrella que sigue iluminando nuestro camino. Acá no aceptamos la desmalvinización. Ustedes son un ejemplo viviente”, sostuvo el Intendente.

Ubicado en Parque de la Independencia, en calle Las Heras y Vicente López, el CAPS “Veterano de Guerra de Malvinas Isidoro Abel Rausch», siendo el N° 26, pasó a integrar la red municipal de Centros de Atención Primaria de la Salud.

“Todo demuestra una vez más la diferencia que tenemos con la políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional en el cuál achica y cierra programas estratégicos para nosotros. En Luján, nos encontramos con un Intendente que hace todo lo contrario, amplía, reabre y fortalece el sistema de salud. Estamos muy agradecidos”, mencionó el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

A partir de la firma del convenio, profesionales de diversas especialidades ya pueden atender gratuitamente a veteranos de guerra. El espacio cuenta con enfermería, medicina clínica, pediatría, psicología, y trabajo social.

“Hoy es un día muy feliz, muy especial. Hay un amigo que aunque no esté físicamente está dando vueltas por acá. Luego de 14 hermosos meses, el Gobierno Nacional toma la decisión de quitarnos el excelente grupo de profesionales con el que contaba el CAPS. Con la esperanza de volver a reabrirlo, llegó nuestro señor Intendente, quien no solo se preocupa sino que también se ocupa de los veteranos. Está permanente con nosotros, sabemos del respeto que nos tiene él y toda la comunidad” finalizó el Presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Luján, Javier Baliani.

En octubre del año 2023 el Centro de Atención Primaria “Veterano de Guerra de Malvinas Isidoro Abel Rausch» abrió sus puertas por primera vez con un equipo de profesionales destacados, brindados por el Hospital Sommer y PAMI. Después de catorce meses, por decisiones políticas nacionales, se quitó el financiamiento y la atención a quienes recurrían al espacio en busca de soluciones de salubridad.

Conmemorando el 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, y luego de haber sido anunciado en la Apertura de Sesiones del HCD, el Municipio de Luján se hizo cargo de la situación y realizó la reapertura del CAPS.