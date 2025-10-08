Rápido accionar del COM, la Policía y Guardia Urbana ante pelea entre alumnos de la Escuela Industrial y la Comercial

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

A través del botón antipánico ubicado en el Tótem de la Secretaría de Protección Ciudadana, que conecta distintas zonas de alta afluencia de público con el Centro Operativo de Monitoreo, la directora de la Escuela Industrial indica que una alumna de la misma habría ingresado al edificio portando un arma blanca.

A través de las cámaras del COM se logró conocer que minutos antes había habido una pelea entre un alumno de la Escuela Industrial y un allegado a una alumna de la Escuela 20, en Rawson e Hipólito Irigoyen, resultando herido este último en el omóplato derecho. El transeúnte que iba a buscar a una alumna a la Escuela “René Favaloro”, había presenciado por azar una pelea entre varios alumnos de las escuelas Comercial e industrial. Ante esta acción se da el alerta a la policía.

Si bien la herida causada al joven fue superficial y rápidamente se constató que estaba fuera de peligro, por el alerta recibida en el COM, se activó un rastrillaje por las cámaras de videovigilancia municipales ubicadas en la zona y la policía que se acercó rápidamente al lugar logró dar con el agresor, un joven de 16 años alumno de la Escuela Industrial, a quién se le secuestró el arma utilizada en la pelea.

Cabe destacar que se hizo presente personal policial de la Comisaría Luján Primera, del GTO y personal municipal de Guardia Urbana, todos alertados por el COM.

En ese sentido el joven que quedó imputado por la UFI de menores N° 8 en una actuación por “Lesiones”, fue trasladado a la sede fiscal en compañía de sus padres.

Publicado el martes 7 de octubre de 2025