Plantaron 50 árboles nativos en el Parque Independencia a 50 años de la última dictadura cívico-militar

En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina, el Municipio de Luján llevó adelante la plantación de 50 árboles nativos en el Parque Independencia, como parte de las acciones vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia, y para fortalecer el plan integral de arbolado urbano.

La intervención se realizó en el sector del monumento a los desaparecidos “30 mil razones”, donde se plantaron ejemplares de ceibo (Erythrina crista-galli), árbol nacional y símbolo de identidad y memoria colectiva. Además, se repusieron aquellos ejemplares que habían sufrido daños a causa de las heladas y se incorporaron nuevas especies en distintos sectores del predio.

En las estaciones que homenajean a cada desaparecido se plantaron algarrobos blancos (Neltuma alba) y espinillos (Vachellia caven), todas especies nativas adaptadas al clima y al suelo de la región, que favorecen la biodiversidad y conviven armónicamente con la fauna local. En particular, la incorporación de espinillos responde a la necesidad de contar con especies resistentes ante los períodos de sequía que se vienen registrando en los últimos años.

Estas acciones forman parte del plan de arbolado que impulsa el Municipio de Luján, orientado a fortalecer el patrimonio natural, promover la forestación con criterios ambientales y consolidar espacios públicos que favorezcan la calidad de vida de la comunidad.

Publicado el miércoles 25 de febrero de 2026