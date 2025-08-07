Viernes 8 de agosto de 2025
Plan de Mejoramiento Vial: 37 cuadras serán intervenidas en el barrio Zapiola

Obras

Para mejorar la infraestructura y optimizar la circulación.



Publicado el jueves 7 de agosto de 2025

En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, el Municipio de Luján informó que continúa desarrollando tareas en calles del barrio Zapiola, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y optimizar la circulación.

Las tareas comprenden la intervención de 37 cuadras, enfocadas en mejorar la transitabilidad, favorecer el escurrimiento pluvial y brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas del barrio.

Entre las calles alcanzadas se encuentran Pasteur, Fleming, Mendoza, Quilmes, Patricios, Tucumán, J.B. Martínez y La Paz, entre otras.

Los trabajos se ejecutan en su totalidad con fondos municipales e incluyen peraltado, zanjeo, colocación de tosca y piedra partida, a fin de consolidar la base de las calzadas y prolongar la vida útil de las obras.

La intervención continuará desarrollándose en las próximas semanas, como parte del plan integral de mantenimiento y mejoramiento de calles que el Municipio lleva adelante en barrios y localidades del distrito.

