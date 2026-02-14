Piratas del asfalto: recuperan en Luján un camión con carga de fernet robada y detienen a dos hombres

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Un camión con acoplado cargado con 1.800 bultos de fernet fue recuperado en las últimas horas en Luján, tras un operativo llevado adelante por la DDI local. Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos.

El hecho se inició el 12 de febrero, cuando el chofer Brian Maximiliano Villegas (29), empleado de una empresa de transporte de Mendoza, denunció que había sido asaltado mientras trasladaba 24 pallets de fernet Branca desde el Parque Industrial de Tortuguitas con destino a la provincia cuyana.

Según su relato, cerca de las 22.30, cuando circulaba por la Ruta 8 a la altura del kilómetro 92, en jurisdicción de San Andrés de Giles, fue interceptado por una camioneta Renault Duster negra. Desde el vehículo, desconocidos exhibieron armas de fuego y lo obligaron a detener la marcha. Luego lo trasladaron a otro rodado y lo abandonaron horas más tarde, ileso, en la zona del Parque Industrial de Zárate.

A partir de la denuncia, por orden del titular de la UFi Nº 2 de Mercedes, Dr. Matías Ezequiel Lattaro, personal de la DDI Luján y las Sub DDI de Carmen de Areco se avocaron a dar con el vehículo, logrando ubicar el camión —un Volvo blanco dominio AA128HF con semirremolque AB665OK— en la intersección de las rutas 6 y 34, en Luján.

En el lugar, los investigadores sorprendieron a dos hombres que intentaban enganchar otro tractor, un Fiat Iveco blanco dominio OCS-724, al semirremolque sustraído. Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición del fiscal Matías Lattaro, quién arribó al lugar de los hechos, avaló lo actuado y ordenó el secuestro de los vehíclos y la devolución de la carga a la empresa víctima del ilícito. La causa fue caratulada como “Robo agravado de mercadería en tránsito y encubrimiento agravado”.

Publicado el sábado 14 de febrero de 2026