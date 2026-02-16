Personas Mayores: abrieron las inscripciones para los viajes turísticos y recreativos gratuitos

Publicado el lunes 16 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informa a la comunidad que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los viajes turísticos y recreativos gratuitos para personas mayores.

Se trata de una serie de salidas a destinos turísticos de la región, con el objetivo de promover el derecho a la recreación, la socialización y el cuidado integral de la salud entre las personas mayores.

Los viajes planificados comenzarán a partir del mes de abril e incluyen destinos como Rosario, San Pedro, La Plata, Escobar, Tigre, La Boca o San Nicolás, entre otros.

Las y los interesados en participar deben inscribirse de forma presencial en la Casa de las Personas Mayores (Alem 527), los días martes y jueves de 9 a 12 horas, presentando copia de DNI. El plazo de inscripción vence el próximo 10 de marzo.

En tanto, el día 18 de marzo, desde las 10 horas, se realizará un sorteo correspondiente para asignar los viajes.

Por consultas e información, las y los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 422189, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

