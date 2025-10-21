Paro total en la UNLu en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Este martes se cumple un paro total de actividades en la Universidad Nacional de Luján, en el marco de la medida de fuerza por 24 horas dispuesta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). El reclamo apunta al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLu (ATUNLu) confirmaron la adhesión masiva a la medida en todas las sedes de la institución. Las y los Nodocentes manifestaron así su rechazo a la suspensión de la norma sancionada por el Congreso, vetada por el Presidente y luego ratificada por ambas Cámaras.

Si bien el Poder Ejecutivo promulgó la ley este martes, lo hizo junto con un decreto que suspendió su ejecución, lo que generó fuerte malestar en el ámbito universitario. Desde FATUN consideraron esta decisión “autoritaria” y la compararon con las respuestas oficiales frente a otras leyes sociales, como las de emergencia en Discapacidad y Salud Pediátrica.

La federación adelantó que impulsará acciones legales en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —que nuclea a rectoras y rectores— y el Frente Sindical Universitario, que reúne a Nodocentes y Docentes de todo el país.

Desde ATUNLu destacaron que la unidad, la solidaridad y la organización de las y los trabajadores universitarios son la base para sostener la lucha en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

Publicado el martes 21 de octubre de 2025