Operativo exitoso: se impidió una concentración masiva de autos, motos y cuatriciclos

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Días pasados personal de Guardia Urbana desbarató con éxito un encuentro clandestino de “picadas” que congregaba a más de 400 motos, cuatriciclos y autos preparados para competición en la bajada de la Ruta 7, a la altura del Centro Educativo Rural N°1 de Cortínez.

Vecinos de la zona venían manifestando por el peligro y las molestias que generan este tipo de concentraciones, donde participan conductores provenientes de distintas localidades del conurbano bonaerense. Los vehículos realizan maniobras peligrosas y en muchos de los casos no poseen los escapes reglamentarios alterando la tranquilidad de la zona.

Cabe recordar que la ordenanza vigente en el partido de Luján prohíbe el uso de escapes de competición, estableciendo que todo vehículo debe circular con su escape original.

Durante el operativo se hicieron presentes tres móviles de Guardia Urbana, que procedieron a desalojar el lugar y a requerir la documentación correspondiente a los conductores, informando sobre la prohibición de realizar picadas o encuentros clandestinos en la vía pública.

En el marco del Plan “Luján Alerta 24”, los controles continuarán reforzándose especialmente los domingos por la tarde, momento en que numerosos motociclistas ajenos a la ciudad se acercan a la zona con fines similares.

Las acciones contaron con el apoyo del Comando de Patrullas.

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025