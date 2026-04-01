Nuevo: Semana Santa 2026: Agenda de actividades culturales y gastronómicas

Publicado el martes 31 de marzo de 2026

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Del jueves 2 al domingo 5 de abril, Luján celebra Semana Santa en distintos espacios de entrada libre y gratuita que incluyen propuestas culturales, ferias, opciones gastronómicas y actividades para disfrutar en familia.

Feria D’Gustar

Del 2 al 5 de abril de 12 a 00 horas, en el Parque Ameghino, se realizará la Feria D’Gustar, con gastronomía del mundo y feria.

Además, habrá shows musicales desde las 17 horas:

-Jueves 2

Silvana y Leandro (Dúo)

Cuerpo de danza Hnos. Vera

Cuerpo de danza Amalaya

Grupo Karicia

-Viernes 3

Waki Rebottaro

Cuerpo de danza Horizontes Argentinos

Cuerpo de danza Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján

La Sonora Master

-Sábado 4

Abuela Grillo

Cuerpo de danza Volver a Empezar

Cuerpo de danza Fortín Luján

El Súper Quinteto

-Domingo 5

Canto Nativo

Cuerpo de danza Tintaya

Cuerpo de danza Alma de Tradición

Damaris

Expo Chocolate

Del 2 al 5 de abril de 13 a 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) llega una nueva edición de Expo Chocolate.

Habrá stands de panadería y repostería, exposición, degustación y venta de productos artesanales como roscas, huevos de pascua, bombones, chocolates y alfajores, entre otras exquisiteces.

En esta ocasión, todos los días habrá una clase-taller en vivo con distintas especialidades:

-Jueves 2 a las 15 horas: clase de rosca de pascua, a cargo de Pamela Altúnez (Coordinadora del área gastronómica del Instituto Mignone).

-Viernes 3 a las 14 horas: clase de armado de huevos de pascua, a cargo de Rocío García (Dulce o Truco).

-Sábado 4 a las 15 horas: clase de alfajores, a cargo de Pamela Altúnez.

-Domingo 5 a las 15 horas: clase de bombones, a cargo de Abigail Coria (Orígen).

Museos

Museo Municipal de la Ciudad (La Cúpula, Parque Ameghino)

Del 2 al 5 de abril de 9 a 18 horas, se podrán realizar visitas guiadas libres y gratuitas en el Museo Municipal de la Ciudad.

Se trata de un espacio dedicado a preservar la historia local a través de documentos, fotografías y objetos.

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Este complejo reúne el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Pepa Galarza, junto a museos y espacios dedicados a la preservación del patrimonio. Entrada con bono contribución.

Para esta Semana Santa, el Complejo abrirá sus puertas para recorrer, sentir y redescubrir el patrimonio religioso desde una mirada participativa y cercana.

Entre símbolos, relatos y expresiones del pasado, cada sala propone un viaje que invita a reflexionar, compartir y conectar con las múltiples historias que habitan en el legado cultural de 10.30 a 18 horas.

– Jueves 2 al domingo 5 de abril: “Huellas de fe: un recorrido por el patrimonio religioso en Semana Santa”. Podrá visitarse de 10:30 a 18 horas.

-Sábado 4 de abril – 15 horas: “Los símbolos en el arte, leer las imágenes”. Recorrido participativo por salas que exhiben objetos religiosos.

Para más información se pueden consultar las siguientes redes sociales:

Instagram: @municipiodelujan / @culturasyturismolujan

Facebook: Municipio de Luján / Cultura Luján



Publicado el martes 31 de marzo de 2026