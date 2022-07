No hubo acuerdo y la oposición frenó el inicio de importantes obras de pavimento

En la sesión de este lunes del Concejo Deliberante se debatió el proyecto para la re pavimentación de María Unzué de Alvear en el Barrio Lezica y Torrezuri y el acceso a la localidad de José María Jáuregui. En ambos casos, vecinos vienen reclamando por el mal estado de las calles y el Departamento Ejecutivo envió los proyectos al Concejo para que sean aprobados ya que cuentan con financiamiento provincial.

En representación de la Sociedad de Fomento del barrio Lezica y Torrezuri, se expresó su presidente Sergio Texeira quien pidió “como vecino estamos hace mucho tiempo en este reclamo histórico de la calle Alvear que necesitamos hace muchísimo tiempo”.

Por su parte, la Concejal Rita Sallaberry expresó que “necesitamos tiempo” para analizar las obras y apuntó que no tuvo el tratamiento suficiente.

Desde el mismo interbloque de Juntos, el Concejal Braticevic Culacciati, pidió conocer los “detalles técnicos de las cunetas” para poder acompañar el proyecto.

El Concejal Siror, presidente del bloque del Frente de Todos, criticó a la oposición al señalar “mejor digan vamos a esperar 15 días, la preocupación es que estas obras y estos programas no se caigan, vamos a redoblar el esfuerzo del gobierno del Frente de Todos para que estas obras se sigan realizando y que el testimonio de este vecino se tenga en cuenta y quiero creer que en 15 días esto va a ser tratado y aprobado y no tengamos que buscar responsables si esto no se cumple”.

El Concejal de Todos, Ignacio Lopolito, también pidió la palabra y expresó que “los tiempos administrativos del Estado no son los mismos de los que necesita la gente” y que “el beneficio es para toda la gente de Luján, es muy importante porque son obras históricas y que en Jáuregui hace años que se viene reclamando el arreglo de la entrada”.

El oficialismo volverá a intentar lograr la aprobación para iniciar estas obras en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Publicado el martes 19 de julio de 2022

