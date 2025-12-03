Naza Papaleo, atleta lujanense, se consagra campeón mundial en el GPA World Championship

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025

El pasado sábado 15 de noviembre, la ciudad de Corrientes Capital fue sede del GPA World Championship, uno de los eventos más prestigiosos del powerlifting internacional. En esta edición, que tuvo a la Argentina como anfitriona, el lujanense Naza Papaleo brilló con una actuación monumental que lo llevó a lo más alto del podio.

Compitiendo en la especialidad Raw, dentro de la categoría Master 1 (40 a 44 años) hasta 100 kg, Papaleo logró una performance excepcional y se consagró campeón mundial.

Representando al Team Spinardi, dirigido por el múltiple campeón Mauro Spinardi, alcanzó las siguientes marcas:

Sentadilla: 240 kg

240 kg Bench Press: 135 kg

135 kg Peso Muerto (Despegue): 235 kg

Estos registros, fruto del entrenamiento constante y la disciplina, le permitieron quedarse con el primer puesto en una de las categorías más competitivas del torneo.

El logro de Naza Papaleo no solo destaca su crecimiento deportivo, sino que también coloca a Luján en el centro del powerlifting internacional. Desde su equipo celebraron el título y remarcaron su compromiso, su esfuerzo y la dedicación que lo llevaron a alcanzar este resultado histórico.

