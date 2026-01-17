AHORA
Murió un joven de 22 años tras ser atropellado por un auto en la colectora del barrio Ameghino
Detalles
Un joven de 22 años murió el viernes por la noche tras ser atropellado por un automóvil en la colectora del barrio Ameghino, a metros de la estación de servicio Axion.
El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando la víctima circulaba en bicicleta y, por motivos que aún se investigan, fue embestida por un auto. Como consecuencia del impacto, el joven falleció en el lugar.
Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni datos del vehículo involucrado, ni tampoco si el conductor fue demorado. Personal policial trabajó en la zona y se aguardaban directivas de la Justicia para avanzar con la investigación del hecho.
