Sábado 17 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 23°C
  • H: 49%
  • P: 1012
  • V: Noreste

AHORA

Murió un joven de 22 años tras ser atropellado por un auto en la colectora del barrio Ameghino

Detalles



Publicado el sábado 17 de enero de 2026


Un joven de 22 años murió el viernes por la noche tras ser atropellado por un automóvil en la colectora del barrio Ameghino, a metros de la estación de servicio Axion.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando la víctima circulaba en bicicleta y, por motivos que aún se investigan, fue embestida por un auto. Como consecuencia del impacto, el joven falleció en el lugar.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni datos del vehículo involucrado, ni tampoco si el conductor fue demorado. Personal policial trabajó en la zona y se aguardaban directivas de la Justicia para avanzar con la investigación del hecho.

Publicado el sábado 17 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.