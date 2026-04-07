Mesa Comunitaria: realizaron una jornada recreativa para niños en el barrio Santa Elena
Encuentro
Actividades artísticas.
La Municipalidad informó que, en el marco del trabajo territorial de la Mesa Comunitaria Interdisciplinaria, el Municipio de Luján junto a instituciones del Bloque El Quinto llevaron adelante una jornada recreativa destinada a niños y niñas.
La propuesta se desarrolló en las instalaciones del Club Santa Elena, donde más de 50 niños y niñas disfrutaron de actividades artísticas como dibujo y pintura, diversos juegos de kermes y un partido de fútbol mixto, además de compartir una merienda.
El encuentro representa el puntapié inicial de un trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones barriales con el propósito de acompañar, contener y fortalecer a las familias que más lo necesitan.
Bajo la consigna “Construir comunidad para cuidar a la comunidad”, participaron de la jornada el Centro Nazareth, el Club Santa Elena, trabajadoras vecinales del programa Más Vida y la organización MP La Dignidad.
Publicado el martes 7 de abril de 2026