Mesa Comunitaria: realizaron una jornada recreativa para niños en el barrio Santa Elena

Publicado el martes 7 de abril de 2026

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La Municipalidad informó que, en el marco del trabajo territorial de la Mesa Comunitaria Interdisciplinaria, el Municipio de Luján junto a instituciones del Bloque El Quinto llevaron adelante una jornada recreativa destinada a niños y niñas.

La propuesta se desarrolló en las instalaciones del Club Santa Elena, donde más de 50 niños y niñas disfrutaron de actividades artísticas como dibujo y pintura, diversos juegos de kermes y un partido de fútbol mixto, además de compartir una merienda.

El encuentro representa el puntapié inicial de un trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones barriales con el propósito de acompañar, contener y fortalecer a las familias que más lo necesitan.

Bajo la consigna “Construir comunidad para cuidar a la comunidad”, participaron de la jornada el Centro Nazareth, el Club Santa Elena, trabajadoras vecinales del programa Más Vida y la organización MP La Dignidad.

Publicado el martes 7 de abril de 2026