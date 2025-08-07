Mejoras en el sistema de salud: nuevo sillón odontológico en el CAPS de Olivera

El Municipio de Luján informó que incorporó un moderno sillón odontológico en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Olivera, en el marco del plan de fortalecimiento y modernización del sistema de salud pública.

El nuevo equipamiento, de tecnología de última generación, mejora significativamente las condiciones de atención, brindando mayor calidad, seguridad y confort a los pacientes que requieren servicios odontológicos. Esta incorporación se suma a las ya realizadas en los CAPS de los barrios Ameghino, Padre Varela y Juan XXIII, donde también se renovó el mobiliario en los últimos dos años.

El servicio odontológico viene ampliándose de manera sostenida, extendiéndose a centros que anteriormente no contaban con esta prestación. Una gran inversión que permite ofrecer atención odontológica en diez CAPS de distintos barrios y localidades del distrito.

Los CAPS que actualmente cuentan con el servicio son: CAPS Parque Lasa, CAPS Santa Elena, CAPS Padre Varela, CAPS Villa del Parque, CAPS Open Door, CAPS Ameghino, CAPS Olivera y CAPS Carlos Keen, Policlínico, CIC San Fermín, y próximamente en CAPS Juan XXIII.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del gobierno municipal de continuar ampliando el acceso a la salud pública, fortaleciendo la infraestructura de los centros de atención primaria y acercando servicios esenciales a cada comunidad del partido de Luján.