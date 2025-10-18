Más de 400 personas participaron de la segunda edición de la Caminata por la Inclusión

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)



En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, más de 400 personas participaron de la segunda edición de la caminata “Caminando Unidos: Juntos por la Inclusión”, organizada por el Municipio de Luján y la Casa Nuestra Señora del Pilar San Juan de Dios.

“En un contexto de emergencia para la discapacidad, esta propuesta tan linda nos une y da fuerzas para seguir adelante y redoblar el compromiso de seguir trabajando en fortalecer el acceso a la salud mental, la participación y la inclusión”, valoró el Intendente Leonardo Boto en la apertura, acompañado del Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin.

La actividad se realizó este martes por la mañana y convocó a personas con discapacidad, familias, instituciones y vecinos, que caminaron sobre el eje de la Avenida Julio A. Roca con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Salud Mental y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad.

Este año la propuesta se inspiró en la Encíclica “Laudato Si”, del Papa Francisco, promoviendo el cuidado de nuestra casa común y el respeto por el ambiente. En ese sentido, las y los participantes colaboraron con la campaña de recolección de botellas PET y tapitas plásticas del programa Luján Limpio, articulando la inclusión con la sustentabilidad ambiental.

“Hoy nos juntamos para caminar, para generar conciencia sobre la importancia de la salud mental, para reafirmar los derechos de las personas con discapacidad, pero también para celebrar el trabajo articulado que realizamos durante todo el año con las familias y las instituciones”, señaló por su parte el Director de Discapacidad, Juan Manuel Puente.

Además, finalizada la caminata, en el predio de San Juan de Dios, se realizó una Feria por la Inclusión, un espacio donde las instituciones y organizaciones compartieron sus proyectos, productos y experiencias, poniendo en valor el trabajo que desarrollan a diario para promover la autonomía y la participación de las personas con discapacidad.

“Fue una verdadera celebración de la vida, la diversidad y la solidaridad, donde cada paso que dimos reafirmó la convicción de que la salud mental es un derecho humano y que la inclusión se construye caminando juntos. Agradecemos al Municipio y a todas las instituciones que se comprometieron para que la jornada se desarrolle de la mejor manera”, expresaron autoridades de la Casa San Juan de Dios.

Participaron de la propuesta el Hospital y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Centro de Día Luján, Taller Protegido San Juan XXIII, Dispositivo Residencial Comunitario del Hospital Cabred, Centro Déjalo Ser Déjame Hacer, Clínica Santa Elena de la Paz, Centro de Día María Generosa “Queca” Galán, Fundación Mirarte, Casa Nuestra Señora del Pilar San Juan de Dios, Taller Protegido Municipal de Producción, Hogar y Centro de Día Espacio Encuentro, Rumbos Hospital de Día, Centro Comunitario Andamios, y el Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia Dr. Domingo Cabred, junto al equipo de Discapacidad de Región Sanitaria VII.

Publicado el sábado 18 de octubre de 2025