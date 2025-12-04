Luján realizará la Muestra Anual de Talleres Culturales con más de 75 instituciones de la ciudad

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la Muestra Anual de Talleres Culturales, el evento de cierre que reúne el trabajo realizado durante todo el año en más de 75 instituciones y espacios culturales de la ciudad.

La jornada se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 17:30 hs en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá dos escenarios —interno y externo— y una programación artística diversa que permitirá disfrutar de todas las disciplinas desarrolladas en los talleres culturales municipales:

Danza y ballets

Ensambles musicales

Canto y coro

Lecturas y narraciones

Muestras audiovisuales

Instrumentos

Danza contemporánea

Y muchas expresiones más que reflejan el trabajo colectivo de todo el 2025.

La actividad está destinada a todos los vecinos y vecinas de Luján, a las familias y a los cientos de participantes que formaron parte de los talleres, con el objetivo de celebrar el crecimiento cultural, la expresión artística y el fortalecimiento de los espacios comunitarios.

En el 2025 han funcionado más de 145 talleres con más de 1500 alumnos y alumnas. Además, proyectos educativos estratégicamente distribuidos en diferentes barrios de nuestra ciudad y localidades del Partido de Luján. Los espacios de formación son libres y gratuitos, para todas las edades y no requieren experiencia previa.

“Este cierre no es solo una exposición: es un encuentro que pone en valor el rol de la cultura como puente, como motor de inclusión y como espacio de construcción colectiva. Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta del arte y de la identidad lujanense.” señaló el Director de Cultura, Federico Aime.

Además de los talleres culturales, se llevaron a cabo los siguientes proyectos educativos: Orquesta Municipal Infantil y Juvenil “El Ombú”, Ballet Municipal de danzas folklóricas “Mabel Luján”, Elenco estable de tango “Guillermo Pagani”, Seminario Municipal de teatro, Juegoteca ATR, Portal Bioescuela, Semilla Cuentacuentos y la Orquesta Juvenil de Tango. Coro de Música Popular Femenino, Coro de Música Popular Mixto; Orquesta Sonando al Unísono y Taller de Radioteatro.

Cabe señalar que, para la realización de estas actividades, la Secretaría de Culturas y Turismo articula con más de 60 organizaciones de base territorial, tales como bibliotecas, sociedades de fomento, centros culturales y clubes de barrio; promoviendo acciones conjuntas y fortaleciendo los lazos con la comunidad.