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Luján logró su primera victoria, salió del fondo y ganó un partidazo ante Central Ballester

Primera C.



Publicado el domingo 29 de marzo de 2026

Luján consiguió su primer triunfo en el campeonato al imponerse por 3 a 2 como visitante frente a Central Ballester, en un encuentro vibrante correspondiente a la Primera División C.

El equipo lujanero mostró carácter y eficacia para quedarse con tres puntos fundamentales.

La gran figura de la tarde fue Eladio Ramos, autor de dos goles, mientras que Julián Seguer completó la cuenta para el conjunto de la Basílica. Con estos tantos, Luján logró sostener la ventaja en un partido que se presentó parejo y con emociones hasta el final.

Gracias a esta victoria, el equipo logró salir del fondo de la tabla en la Zona B, un alivio importante tras un arranque complicado en el torneo.

En la próxima fecha, Luján buscará seguir por la senda del triunfo cuando reciba a Claypole, con el objetivo de conseguir su primera victoria como local y comenzar a consolidar su recuperación.

Publicado el domingo 29 de marzo de 2026

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