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Luján fue reconocida por el programa Tree Cities of the world por el cuidado de sus árboles

Medioambiente

Impulsado por la ONU.



Publicado el jueves 9 de abril de 2026

La Municipalidad informó que, a través del programa «Tree Cities of the world», impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura junto a la Arbor Day Foundation, Luján fue reconocida junto a otras seis ciudades del país como las más dedicadas al cuidado de sus árboles.

Cada vez más ciudades son reconocidas a nivel internacional por sus políticas de arbolado urbano. En este sentido, seis ciudades argentinas se posicionaron dentro de una red global que promueve ciudades más verdes y sostenibles. Dichas ciudades son: Ciudad de Buenos Aires, Guaymallén, Las Breñas,Luján, Mendoza, Mercedes y Posadas.

Dichas localidades argentinas fueron evaluadas y elegidas en función a estándares de planificación, el mantenimiento y la expansión del arbolado.

En las últimas décadas, las ciudades arboladas y orientadas a políticas urbanas sostenibles cobraron terreno debido a los beneficios que los árboles traen a la vida humana: reducen la temperatura, mejoran la calidad del aire, funcionan como filtro para contaminantes y reducen el polvo, absorben y reducen el agua de lluvia, y contribuyen al bienestar general de las personas.

Publicado el jueves 9 de abril de 2026

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