Luján en el podio mundial: tres medallas en Dubái para la filatelia juvenil argentina

Entre el 4 y el 8 de febrero, la ciudad de Dubái fue sede de la prestigiosa Exposición Mundial de Filatelia 2026, un evento que consagró a tres jóvenes talentos de Luján como referentes internacionales en su categoría. Los representantes locales, todos menores de 12 años, obtuvieron las máximas distinciones dentro del rango de 10 a 15 años, posicionando a la Argentina en lo más alto del coleccionismo mundial.

El desempeño más destacado fue el de Ramiro Pro, quien con un total de 86 puntos —el puntaje más alto de la categoría, compartido con dos participantes de China— se alzó con la medalla de Vermeil Grande, el máximo galardón posible. El éxito lujanense continuó con Catalina Pérez Colombo, quien obtuvo la medalla de Vermeil con 82 puntos, mientras que Benicio Rodríguez completó el podio al recibir la Plata Grande tras alcanzar las 77 unidades.

Desde el Centro Filatélico Luján ( Ce.Fi.Lu .) manifestaron una profunda emoción por estos resultados. Para dimensionar la magnitud del logro, las autoridades de la institución compararon este hito con obtener los tres primeros puestos en un mundial de fútbol juvenil. «Estos jóvenes nos llenan de esperanza. Estamos convencidos de que nos representarán con excelencia en el próximo desafío: la exposición mundial de Estados Unidos en mayo», expresaron con orgullo.

Publicado el jueves 12 de febrero de 2026