Luchador de Luján fue campeón en su categoría en un torneo internacional de Jiu-Jitsu en Brasil

Franco David Russo, de 38 años, vecino del barrio Los Laureles de la ciudad de Luján, tuvo una destacada actuación en el Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, uno de los torneos más importantes y prestigiosos del mundo en el ámbito del Jiu-Jitsu brasileño. El certamen se llevó a cabo los días 9 y 10 de enero en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, en Barra de Tijuca.

Russo es practicante de Jiu-Jitsu brasileño Faixa Marrón y forma parte de la academia Cobrabrasa Team Luján, que funciona en Mitre 151 (Black Belt Centro de Entrenamiento). La competencia fue organizada por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), la entidad más reconocida a nivel mundial en este deporte, y reunió a luchadores de distintos países.

El viernes 9 de enero participó en la modalidad no-gi, compitiendo en una categoría superior a su peso habitual. Mientras su peso es de 77 kilos, luchó en la categoría hasta 85,5 kilos (medio pesado). A pesar de esta diferencia, logró consagrarse campeón de su categoría tras imponerse en dos combates. Además, participó en el absoluto, modalidad sin límite de peso, donde enfrentó a tres rivales de mayor contextura física y obtuvo el segundo puesto, luego de una final muy cerrada que terminó igualada en puntos y se definió por decisión arbitral.

El sábado 10 de enero compitió en la modalidad con kimono, donde obtuvo el primer puesto en su categoría (Máster 2, Faixa Marrón, medio) después de tres luchas. También volvió a presentarse en el absoluto, donde ganó el primer combate pero no logró superar la instancia de cuartos de final.

En total, Franco Russo disputó diez luchas en dos días, con un balance altamente positivo que incluyó primer puesto en kimono, primer puesto en no-gi por categoría y segundo puesto en el absoluto no-gi, frente a competidores de gran nivel internacional.

El luchador expresó su orgullo por el desempeño alcanzado y agradeció especialmente a su equipo y a su mestre Germán Leder, así como a todas las personas que desde distintos puntos del país le brindaron su apoyo. De cara al futuro, señaló que su objetivo es continuar entrenando y compitiendo para seguir creciendo tanto en lo individual como en lo colectivo, e invitó a los vecinos de Luján a acercarse al Cobrabrasa Team Luján para conocer y practicar este deporte.

Según nos dijo Franco «es el primer título de esta índole obtenido por un ciudadano de la ciudad de Luján».

