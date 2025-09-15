Lunes 15 de septiembre de 2025
Llevarán a cabo el 2° Encuentro Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

El 18 y 19 de septiembre desde las 9 horas.



Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó a la comunidad a participar del 2° Encuentro Regional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizará los días 18 y 19 de septiembre desde las 9 horas en la Universidad Nacional de Luján bajo el lema “La urgencia de la ternura: construyendo lazos afectivos y una ética del cuidado”, a 20 años de la Ley N° 26061 de Promoción y Protección de Derechos.

El encuentro es organizado por la Dirección de Niñez y Adolescencia y la UNLu, y está dirigido a profesionales, educadores, cuidadores, adolescentes y a todas aquellas personas comprometidas con la promoción y protección de los derechos de las niñeces y adolescencias.

En este sentido, distintos profesionales especializados en el área de niñez y adolescencia brindarán charlas y espacios de debate para “reflexionar sobre nuestras prácticas, fortalecer redes de apoyo y tejer alianzas intergeneracionales en este contexto de ajuste estructural y desmantelamiento sistemático de políticas públicas por parte del Estado Nacional”, afirman desde la organización.

Para conocer el cronograma de actividades e inscribirse, las personas interesadas deberán ingresar al siguiente enlace encuentroregional.lujan.gob.ar

Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse al 11 6934 2110.

